Воздух! На МКС завыла сирена

На Международной космической станции аварийная система сигнализации на американском сегменте. Это произошло из-за высокого парциального давления кислорода в российском модуле "Звезда". Давление в модуле составило 747,5 миллиметра ртутного столба, пояснил российский космонавт Алексей Овчинин.

К модулю "Звезда" пристыкован прибывший с роботом Федором "Прогресс МС-12". Корабль доставил к МКС более тонны топлива, 1200 килограмма сухих грузов, 420 литров воды и 50 килограммов газа в баллонах. После срабатывания сирены специалисты ЦУПа попросили экипаж наддув атмосферы станции кислородом из баков грузового корабля, чтобы дать кислороду время для перемешивания с атмосферой станции, сообщает РИА Новости.

Пресыщение кислородом станции произошло, возможно, из-за залипания мановакуумметра. После того, как космонавты постучали по измерительному приборы, он показал, что давление на МКС достигло 750,5 миллиметра ртутного столба.

После того, как экипаж проанализировал ситуацию и отреагировал на сигнал аварийной сигнализации, все пришло в норму. Обстановка на станции штатная. Никакой угрозы станции и международному экипажу на ее борту нет.

На борту станции сейчас находятся россияне Алексей Овчинин и Александр Скворцов, американские астронавты Ник Хейг, Кристина Кук и Эндрю Морган, а также итальянец Лука Пармитано. И, конечно, робот Федор. Последний проведет на орбите десятки экспериментов. Во время общения с ЦУПом в подмосковном Королеве, робот Федор пообщался с президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Правда, последнего по голосу он узнать не смог. И позже назвал президента Турции "еще одним не идентифицированным участником радиообмена".