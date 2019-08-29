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29 августа 201917:01

В частной пензенской клинике делали аборты без наличия лицензии

Прокуратура Ленинского района города Пензы совместно с территориальным ведомством Росздравнадзора провели проверку в частной медицинской клинике. В результате были обнаружены множественные нарушения, в числе которых незаконное осуществление абортов, а также хранение лекарств с истекшим сроком годности.

Речь идет об ООО "Эс Класс Клиник Пенза". На сайте прокуратуры Пензенской области отмечается, что учреждение осуществляло медицинскую деятельность, не предусмотренную специальным разрешением. Это касалось оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности). Также не соблюдались законодательные нормы при осуществлении медицинской помощи в условиях дневного стационара по хирургии.

Отмечается, что медикаментозные прерывания беременности делались сразу же в день обращения пациенток без проведения предварительных положенных обследований. Также обратившиеся за данной услугой отпускались домой без наблюдения не менее 1,5-2 часов.

Кроме того, проверка позволила выявить хранение ряда медицинских изделий и лекарственных средств в несоответствующем температурном режиме. Также несколько препаратов вовсе имели истекший срок годности.

По вышеперечисленным фактам зафиксированы административные правонарушения. Клинику оштрафовали в общей сложности на 140 тысяч рублей, а директору назначено наказание в виде предупреждения и штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в июле 2019 Росздравнадзор закрыл в столице частную клинику в связи с тем, что там делала аборты сотрудница без медицинского образования.

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