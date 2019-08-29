Извержение вулкана в Италии застало туристов врасплох

Отдыхающим в Италии туристам пришлось уносить ноги с острова Стромболи, где в минувшую среду активизировался одноименный вулкан. Побег от выброшенного огненной горой столба пепла сняли на видео.

На кадрах видно, как туристов на лодке охватывает паника из-за стремительно приближающихся клубов пепла. Катер набирает скорость и уходит в отрыв, в то время как остров, в Тирренском море к северу от Сицилии, погружается во тьму.

Обошлось без травм и пострадавших, но итальянским пожарным прибавилось работы — пришлось тушить склоны огненной горы.

В свое предыдущее извержение, 3 июля, Стромболи унес жизнь одного туриста, находившегося в непосредственной близости от вулкана.