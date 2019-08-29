Кирилл Вышинский: на Украине на меня смотрели как на военнопленного

"Сказать, что я боялся ареста — это неправда. Я не боялся его по простой причине — мы работали честно и профессионально, поэтому совершенно не ожидали", — рассказал Кирилл Вышинский в прямом эфире ток-шоу "Кто против?".

Ведущий Дмитрий Куликов выразил радость по поводу освобождения своего коллеги и друга: "Впереди очень большой путь, чтобы отстоять свое честное имя. Но это здорово, что ты на свободе", — сказал он.

Куликов признался, что дружит с Кириллом Вышинским больше 20 лет – с января 1998 года. И на правах старого друга поинтересовался у него, были ли неожиданностью для журналиста арест и задержание: "Ты работал в рамках закона, в рамках журналистской деятельности, и вдруг тебя схватили. Ты подозревал, что такое может случиться?".

Вышинский ответил, что арест для него был неожиданностью: "Сказать, что я сидел как герой романа Ильфа и Петрова с допровской корзинкой и ждал, когда за мной придут, точно нет. Поскольку мы не чувствовали себя в опасности, мы работали по профессиональным стандартам. И в этом смысле считали себя защищенными профессией, своим статусом и честным выполнением долга в рамках закона. С другой стороны, я обманул бы, сказав, что не чувствовал, как тучи сгущаются. Они действительно сгущались". Тогда уехал в эмиграцию коллега и друг Вышинского — Игорь Гужва. Также в Житомире был арестован журналист Василий Муравицкий, которого коллеги пытались освободить с августа 2017 года.

"То есть точно были какие-то признаки, что не все нормально в Датском королевстве, а именно на Украине и именно со свободой слова и с журналистами", — подчеркнул Вышинский.

Куликов также напомнил, что при террористическом режиме Порошенко журналиста фактически взяли в заложники.



В доказательство Вышинский рассказал, какие были заявления после того, как он переехал из Херсона в Киев в начале 2019 года: "Политологи, близкие к администрации президента, считали меня военнопленным, хотя никто меня не задерживал на поле боя с оружием в руках, и никто не обвинял в военных преступлениях. Просто они слово заложник не могли употребить. Российские журналисты или люди, которые высказывают не ту точку зрения, которую необходимо артикулировать в ходе ведения войны, это потенциальные враги и военнопленные".

По словам Вышинского, он чувствовал себя очень неприятно, хотя это двойственное чувство. "С одной стороны, я понимал, что произошло на самом деле. С другой стороны, рассчитывал на то, что в рамках закона я докажу свою невиновность. И дальше уйдет мишура, мы будем говорить на языке закона. Может быть не самый быстрый судебный процесс, но он точно докажет мою невиновность", — заключил журналист.

Куликов поддержал друга и выразил надежду, что их личная встреча не за горами. При этом он напомнил об одном из разговоров с Вышинским, состоявшимся в 2004 году: "Между нами тогда был философский разговор, и ты сказал, что человек – нечто большее, чем он сам физически. Человек – это его принципы, взгляды, ценности". Ведущий поблагодарил Кирилла Вышинского за то, он свои принципы, взгляды и убеждения не меняет даже под самым жестким и тяжелым давлением.