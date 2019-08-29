"Сейчас будет шоу": зачем отец пытался выбросить из окна грудного ребенка

Шокирующую историю о 37-летнем Дмитрии Иванове, который пытался выбросить из окна шестимесячного ребенка, обсудили в студии "Прямого эфира". Накануне мужчина только покрестил ребенка. Что же в итоге произошло и что осталось за кадром ужасающего видео? В студию Андрея Малахова пришли мать девочки, отец Дмитрия, а также полицейские, которые спасли ребенку жизнь.

На кадрах, опубликованных в Интернете, видно, как мужчина в одной руке держит нож, а в другой — грудного ребенка. Он размахивает собственной дочерью, как куклой, держит ее за ноги и грозится выбросить с третьего этажа. Мать ребенка, наблюдавшая за данной сценой с улицы, потеряла сознание. Утихомирить преступника смогли полицейские, которые через соседний балкон, пробравшись по карнизу, смогли спасти малышку.



Мать ребенка Татьяна Иванова рассказала в студии, что накануне трагических событий девочку покрестили. Утром ее гражданский муж был абсолютно трезвым. В тот же день женщине необходимо было с двоюродным братом съездить к родственнице в больницу. Дмитрий без труда согласился посидеть с дочерью, поскольку ему это было не впервой. Да и женщина не переживала, поскольку мужчина неделями нянчил девочку один и ни разу не давал Татьяне повода предположить, что может нанести ребенку какой бы то ни было вред.

На выходе из больницы мать ребенка позвонила Дмитрию и по голосу поняла, что тот пьян. Когда вместе с братом они подъехали к дому, то увидели, что гражданский муж женщины подходит к подъезду в то время, как шестимесячный ребенок остался в квартире один. Двоюродный брат попросил Дмитрия отдать ключи и идти пить дальше, на что тот психанул и ответил: "Иди к балкону, сейчас увидишь шоу".

По словам соседки Людмилы Мисягиной, Иванов закрылся в квартире, стал выкидывать из окна вещи. Затем мужчина вышел на балкон, держа за ножки дочку и угрожая выкинуть ее тоже. Соседка осуждает мать девочки, поскольку та оставила ребенка с "отморозком" и "тюремщиком".

В свою очередь Татьяна Иванова рассказала в студии "Прямого эфира", как после случившегося на нее нахлынула волна критики. Многие осуждают ее как мать и призывают лишить родительских прав.

Женщина призналась, что за время совместной жизни с Ивановым у них были разногласия и тот действительно является бывшим зэком. В ходе таких ссор мужчина даже поднимал руку на Татьяну. Сама женщина словно оправдывает поступки гражданского мужа, поскольку в Саранске каждый третий мужчина пьет, а каждый пятый судим. Мать девочки рассказала, что даже в самый отчаянный момент под балконом была уверена, что Дима не навредит малышке.

По мнению женщины, она сочтет справедливым, если Иванову дадут тюремный срок, а из места заключения ждать его она не будет. В настоящее время Дмитрия обвиняют в покушении на убийство и посягательство на жизнь работника полиции, что грозит пожизненным заключением. Сам злоумышленник факт покушения на жизнь дочери отрицает, а сопротивления полиции не помнит.

Почему родной отец Дмитрия называет сына мразью и альфонсом? Нужно ли мириться с пьянством и побоями мужа, утешая себя тем, что так живет половина женщин в России? Ответы на эти и другие вопросы в "Прямом эфире" с Андреем Малаховым на телеканале "Россия 1".