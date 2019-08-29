Вернуть Донбасс и Крым: Зеленский поставил задачи перед Радой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед парламентом стоит задача укрепления обороны страны, завершения войны в Донбассе и "возвращения Крыма".

Как передает РИА Новости, об этом глава государства сообщил, выступая перед депутатами Верховной рады с посланием об основах внутренней и внешней политики.

Зеленский проинформировал парламентариев о том, что нынешний состав Рады может войти в историю страны как парламент, "где не было драк, прогулов, кнопкодавства".

Президент попросил депутатов кропотливо работать на благо сограждан и дал им на это испытательный срок в один год, подчеркнув, что в случае неконструктива он распустит Верховную раду, благо, опыт в этом у него уже есть.

В ходе внеочередных парламентских выборов 21 июля пропрезидентская партия "Слуга народа" получила 254 мандата в новой Раде, что позволяет ей создать однопартийное большинство, которому нет необходимости создавать коалиции с другими фракциями.

Ожидается, что новый состав Верховной рады утвердит предложенные Зеленским кандидатуры — премьер-министром Алексея Гончарука, генпрокурором — Руслана Рябошапку, главой СБУ Ивана Баканова.