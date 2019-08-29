Роберт Мак уйдет из "Зенита"

Полузащитник Роберт Мак покинет "Зенит" в дни, оставшиеся до закрытия трансферного окна – до 2 сентября. У 28-летнего словацкого футболиста есть несколько вариантов для продолжения карьеры.

Наибольший интерес к Маку проявляет турецкий "Бешикташ". Кроме того, словаком интересуются клубы из Испании, Греции и российской премьер-лиги. Пока неизвестно, уйдет ли Мак в аренду или будет продан.

Роберт Мак пришел в "Зенит" в 2016 из греческого ПАОКа. В сезоне 2017/18 словак был отдан в аренду своему бывшему клубу. В прошлом году Роберт вернулся в "Зенит" и стал чемпионом России. В нынешнем первенстве Мак пока не попадает в состав петербуржцев.