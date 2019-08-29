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29 августа 201917:40

Пожилая пара с помощью кулаков и биты обратила в бегство голодную медведицу

(фото Robbie George, National Geographic).

Бейсбольная бита помогла супружеской паре из Колорадо выставить за дверь своего дома голодную медведицу с детенышами, сообщает Fox 31. Незваные гости попали в объектив камеры наблюдения.

Встреча с косолапым произошла около восьми часов вечера 26 августа, когда 71-летний Джон Джонсон и его супруга Джордж-Энн Филд из городка Пайн смотрели телевизор. Заслышав шум на террасе, супруги отправились проверить, что происходит, но прямо в дверях наткнулись на хищника, доедавшего хлеб. Первым бой принял хозяин дома, проведя, как позже пояснили сотрудники службы по охране дикой природы, короткий боксерский поединок с 10-летней медведицей. Спустя несколько минут на помощь ему пришла жена с бейсбольной битой в руках.

Совместными усилиями супругам удалось обратить молодую маму и двух ее отпрысков в бегство, при этом мужчина отделался лишь царапинами на лице, руках и теле.

На следующий день медведицу весом под 100 килограммов усыпили, как того требуют законы штата. Под когтями у нее обнаружили фрагменты кожи Джонсона. О судьбе медвежат ничего не сообщается.

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