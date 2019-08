Пожилая пара с помощью кулаков и биты обратила в бегство голодную медведицу

Бейсбольная бита помогла супружеской паре из Колорадо выставить за дверь своего дома голодную медведицу с детенышами, сообщает Fox 31. Незваные гости попали в объектив камеры наблюдения.

This is SCARY! A bear and her two cubs break into a couple's home in Pine... the bears attack a man, while his wife chases them out with a baseball bat! Full story on @KDVR @channel2kwgn. pic.twitter.com/a5sdO3V9la