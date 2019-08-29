Пожилая пара с помощью кулаков и биты обратила в бегство голодную медведицу

Бейсбольная бита помогла супружеской паре из Колорадо выставить за дверь своего дома голодную медведицу с детенышами, сообщает Fox 31. Незваные гости попали в объектив камеры наблюдения.

This is SCARY! A bear and her two cubs break into a couple's home in Pine... the bears attack a man, while his wife chases them out with a baseball bat! Full story on @KDVR @channel2kwgn. pic.twitter.com/a5sdO3V9la — Christine Rapp (@christinerappwx) August 28, 2019

Встреча с косолапым произошла около восьми часов вечера 26 августа, когда 71-летний Джон Джонсон и его супруга Джордж-Энн Филд из городка Пайн смотрели телевизор. Заслышав шум на террасе, супруги отправились проверить, что происходит, но прямо в дверях наткнулись на хищника, доедавшего хлеб. Первым бой принял хозяин дома, проведя, как позже пояснили сотрудники службы по охране дикой природы, короткий боксерский поединок с 10-летней медведицей. Спустя несколько минут на помощь ему пришла жена с бейсбольной битой в руках.

Совместными усилиями супругам удалось обратить молодую маму и двух ее отпрысков в бегство, при этом мужчина отделался лишь царапинами на лице, руках и теле.

На следующий день медведицу весом под 100 килограммов усыпили, как того требуют законы штата. Под когтями у нее обнаружили фрагменты кожи Джонсона. О судьбе медвежат ничего не сообщается.