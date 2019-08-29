"С кем можно говорить - нужно говорить": премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук

Верховная рада 9-го созыва назначила на должность премьер-министра Украины Алексея Гончарука. За его кандидатуру, которую внес президент Владимир Зеленский, проголосовали в четверг, 29 августа, 290 депутатов.

Алексей Гончарук, выступая в Верховной раде перед утверждением его в должности, заявил, что первоочередной задачей для правительства в сфере работы с кредиторами является повышение доверия. "Со всеми, с кем можно говорить о реструктуризации, нужно говорить", — рассказал новоизбранный премьер-министр. Он отметил, что позитивный результат такого разговора возможен только в том случае, если тебе будут верить, сообщает "Интерфакс". По мнению Гончарука, доверие поможет создать основу для возможных переговоров о реструктуризации и удешевлении финансирования страны.

Украинский политик также заявил, что знаком с существующей утвержденной стратегией долговой политики, которая раньше была взята за основу прошлым правительством. "В ней есть определенные недостатки. У нас есть идеи, как это усовершенствовать", — отметил новоизбранный премьер-министр.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что перед парламентом стоит задача укрепления обороны Украины, завершения войны в Донбассе, а также возвращения Крыма.