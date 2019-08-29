Тюменские учёные разработали новую систему цифрового налогообложения

Тюменские ученые выиграли федеральные гранты. Один из них касается разработки новой системы цифрового налогообложения. Автор проекта молодой ученый Кристина Баннова предложила проект, с помощью которого можно оптимизировать налоговую ставку и повысить собираемость налогов.

Как информирует ГТРК "Регион-Тюмень", на конкурс поступило более 2 тысяч заявок со всей России. Четыреста кандидатов и шестьдесят докторов наук стали победителями. Они получили соответственно по 600 тысяч и миллиону рублей на реализацию своих проектов. Тюменским новаторам досталось шесть грантов. Главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко отметил высокий уровень достижений тюменских ученых.



