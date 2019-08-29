Седрик Гогуа сменил "Тамбов" на ЦСКА

ЦСКА подписал контракт с защитником "Тамбова" Седриком Гогуа. Переход ивуарийца в московский клуб подтвердили агент футболиста Дмитрий Селюк и генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова.

Сделка была оформлена в четверг. Седрик Гогуа официально стал игроком армейского клуба, и уже сможет в следующем туре сможет выйти на поле в составе ЦСКА. Контракт рассчитан на четыре года.

Седрик Гогуа пришел в "Тамбов" в июле нынешнего года из латвийского "Даугавпилса". В текущем сезоне африканец сыграл пять матчей, в которых забил два мяча.