55 миллионов: Россия отдаст долг за членство в Совете Европы

В бюджет Совета Европы поступит российский долг по членскому взносу за 2017 и 2018 годы. Это 54 миллиона 700 тысяч евро. Деньги будут взяты из федерального бюджета. В МИД России информацию о погашении долга подтвердили и сообщили, что этот шаг согласован с Минфином, Минтрансом, Минкультуры и МЧС.

Москва приостановила выплаты в бюджет Совета Европы в июне 2017 года до тех пор, пока не будут восстановлены права российской делегации в Парламентской ассамблее (ПАСЕ), напоминает РИА Новости. Отказ России платить привел к финансовому кризису организации, поскольку Москва – один из крупнейших плательщиков, формирующих ее бюджет. Больше России в бюджет ПАСЕ платят только Франция, Германия, Италия и Турция.

Российская парламентская делегация была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы на фоне возвращения Крыма после мартовского референдума 2014 года в России и с началом на Украине гражданской войны после февральского государственного переворота. Жертвами конфликта на востоке Украины, который в Киеве назвали антитеррористической операцией (АТО), с 2014 по 2019 годы стали 13 тысяч человек.

Москва заявляла, что диалог в ПАСЕ возможен только на основе равноправия. В документы ассамблеи были внесены изменения, которые запрещают лишать национальные делегации права голоса.

В июне 2019 года ПАСЕ восстановила права российской делегации, парламентарии из России вернулись к полноформатной работке в Брюсселе. Взнос в 33 миллиона евро за 2019 год был переведен в начале июня.

Больше всего выплат по долгу придется на МИД России. В бюджет Совета Европы направят 44,8 миллиона евро, еще свыше 5 миллионов евро уйдет в пенсионный резервный фонд организации и больше 1,1 миллиона— в ее чрезвычайный бюджет. Европейскому молодежному фонду будет выплачено 11,8 миллионов евро, 393 тысяч евро пойдут Группе по сотрудничеству в борьбе со злоупотреблениями наркотиками и их незаконным оборотом ("Группе Помпиду"). Бюджет Группы государств против коррупции пополнится 246 тысячами евро, а Европейская комиссия за демократию через право получит российский взнос в 728 тысяч евро.

Министерство культуры перечислит в ПАСЕ 39,7 тысячи и 965,1 тысячи евро, а МЧС — 311,4 тысячи евро.