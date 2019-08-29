Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации

Эффективным шагом по развитию конкуренции в России стал бы перевод госкорпораций в более конкурентные формы, например, в акционерные общества.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал руководитель Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев.

По его словам, имеется несколько стратегических вариантов национального плана по развитию конкуренции в стране и один из них— "уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы".

Глава ФАС считает, что превращение государственных корпораций в обычные акционерные общества без привилегий породит конкуренцию.