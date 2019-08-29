Порошковые бомбы. Российские разработчики предложили способ борьбы с пожарами

Бомбу весом 250 килограммов, которой можно тушить очаги лесных пожаров, разрабатывает группа компаний "Кронштадт". По задумке создателей, дрон-бомбардировщик будет кружить над лесом и, как только увидит разгорающееся пламя, то тут же сбросит на него боеприпас, начиненный специальным порошком. Таким образом удастся в зародыше подавить лесной пожар. Об этом агентству ТАСС рассказал генеральный директор группы Сергей Богатиков.

Одна 250-килогаммовая бомба накрывает 500 квадратных метров. А для крупных очагов предназначен уже созданный боеприпас весом 500 килограммов, пояснил Богатиков.

Это не первый подобный проект в России. Ранее научно-производственное объединение "Базальт" представило АСП-500 – авиационную бомбу, предназначенную для тушения пожаров.

Как отмечают специалисты, при обычном сбросе воды с самолета, большая часть жидкости до огня не долетает, так как ее отталкивает мощным восходящим потоком горячего воздуха. Бомбу же не сдувает, поэтому она долетает до земли и разбрасывает противопожарный состав в самом очаге.