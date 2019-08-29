В Ленинградской области ищут пропавшую девочку

В Тосненском районе Ленинградской области пропала шестилетняя девочка. Полиция начала ее поиски.

В поисковых мероприятиях задействованы кинологи и волонтеры, сообщает РИА Новости, ссылаясь на ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.

По информации местных СМИ, о пропаже шестилетней девочки сообщил в полицию в четверг, 29 августа, дедушка ребенка.

Ранее сообщалось, что под Нижним Новгородом нашли пропавшую девочку, которая пробыла в лесу несколько дней. В момент обнаружения ребенок лежал в зарослях кустарника — стоять на ногах девочка уже не могла. Но в конечном итоге все обошлось благополучно и ее доставили в центральную больницу.

До этого в лесу под Омском нашли трехлетнего мальчика, который пропал на два дня. Его искали с помощью широкомасштабной поисковой операции.