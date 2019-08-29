Министром обороны Украины стал Андрей Загороднюк

У Украины появился новый министр обороны. Это внештатный советник президента Владимира Зеленского, глава проектного офиса реформ министерства обороны с 2015 года и член наблюдательного совета концерна "Укроборонпром" Андрей Загороднюк с июня 2019 года. За предложенную президентом Украины кандидатуру проголосовали 314 депутатов Рады при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ранее Рада утвердила кандидатуру премьер-министра Украины и одобрила состав кабинета министров. Украинское правительство возглавил Алексей Гончарук, напоминает РИА Новости. На первом заседании новой Рады Зеленский поставил депутатам задачи. Среди первейших среди них — вернуть Донбасс и Крым.

Что касается нового министра обороны Украины, то его отец Павел Загороднюк – является владельцем занимающейся производством оборудования для бурения компании "Группа Надра". Он входит в наблюдательный совет "Укрнафты", а также был советником экс-премьера Николая Азарова.

Сам Андрей Загороднюк окончил Оксфордский университет. Там он изучал финансы. Кроме того, новый глава Минобороны Украины получил диплом права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

До того, как возглавить Минобороны Украины, Загороднюк занимался бизнесом: владел предприятиями горнодобывающей, нефтеперерабатывающей и машиностроительной отраслей. А в 2005 году он основал компанию Discovery Drilling Equipment и стал ее генеральным директором. Эта компания специализируется на проектировании, изготовлении и сервисном обслуживании буровых установок.