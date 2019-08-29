Мэйсон Маунт вызван в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал имена футболистов, вызванных на ближайшие отборочные матчи чемпионата Европы 2020. 7 сентября англичане примут сборную Болгарии, за 10 сыграют дома с командой Косово.

Саутгейт вызвал в сборную нескольких молодых футболистов. Получил приглашение полузащитник "Челси" Мэйсон Маунт, в прошлом сезоне игравший в Чемпионшипе за "Дерби Каунти". Среди приглашенных защитники Тайрон Мингз ("Астон Вилла") и Аарон Уан-Биссака ("Манчестер Юнайтед").

Полностью состав сборной Англии выглядит следующим образом. Вратари: Том Хитон ("Астон Вилла"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Ник Поуп ("Бернли"); Защитники: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Бен Чилуэлл ("Лестер"), Джо Гомес ("Ливерпуль"), Майкл Кин ("Эвертон"), Гарри Магуайр ("Манчестер Юнайтед"), Тайрон Мингз ("Астон Вилла"), Дэнни Роуз ("Тоттенхэм"), Киран Триппьер ("Атлетико"), Аарон Уан-Биссака ("Манчестер Юнайтед"); Полузащитники: Росс Баркли ("Челси"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Джеймс Мэддисон ("Лестер"), Мэйсон Маунт ("Челси"), Алекс Окслейд-Чемберлен ("Ливерпуль"), Деклан Райс ("Вест Хэм"), Гарри Уинкс ("Тоттенхэм"); Нападающие: Гарри Кейн ("Тоттенхэм"), Джесси Лингард ("Манчестер Юнайтед"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Каллум Уилсон ("Борнмут").

Англичане пока провели два матча в отборочном турнире и оба выиграли. При этом они лидируют в группе А. Столько же 6 очков и у сборной Чехии, которая провел на матч больше. Команда Косово набрала 5 очков. По два очка у сборных Болгарии и Черногории.