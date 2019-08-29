"Спартак" назвал состав на матче с "Брагой"

В Москве пройдет ответный матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы между "Спартаком" и португальской "Брагой". Стал известен состав красно-белых.

"Спартак" начнет матч с "Брагой" в таком составе. Вратарь – Александр Максименко. Защитники: Андрей Ещенко, Самюэль Жиго, Георгий Джикия, Айртон. Полузащитники: Роман Зобнин, Аяз Гулиев, Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов. В нападении Андре Шюррле и Эсикиель Понсе. В запасе вратарь Андрей Ребров, защитники Игорь Кутепов и Николай Рассказов, полузащитники Наиль Умяров и Джано Ананидзе, нападающий Лоренсо Мельгарехо.

Первая встреча, проходившая неделю назад, завершилась победой "Браги" с результатом 1:0. В ответной встрече "Спартаку" нужно побеждать с разницей в два мяча.