Круглое на квадратное, пунктирная зебра и желтый для пешехода: россиян ждут новшества на дорогах

Росстандарт готовит реформу светофоров и дорожной разметки. Разработчики поставили цель: подобрать оптимальный вариант схем организации движения, а не делать все по ГОСТу. На светофоре для пешеходов, например, появится еще желтый цвет, поменяется и форма разметки. Платная парковка будет обозначаться синим цветом, бесплатная — белым.

Квадратные светофоры, желтый свет для пешеходов, обозначающий "идти можно, но осторожно", пунктирная зебра, датчики на наземных переходах. У Ростандарта целый пакет предложений, как модернизировать инфраструктуру, регулирующую дорожное движение. Например, они предлагают устанавливать датчики на наземных переходах.

Предложения эти касаются светофоров, разметки и других средств организации движения, кроме знаков, реформа которых была совсем недавно. Например, стандартом предлагается сделать "турбокольца", как в Чебоксарах. Суть его – в направляющей разметке. Въезд на круг возможен по трем полосам. Из правой можно только направо, из средней – прямо и направо. А вот из левой полосы — только по прямой. Или еще нововведение — диагональные переходы, ускоряющие движение, или волнистая разметка, действующая на водителя психологически: двигаясь по ней, он интуитивно снижает скорость. Также нас ждут новые секции для светофоров.

"Большая революция ждет светофоры. Например, самое простое – будут добавлены несколько видов светофорных секций. Самое смешное, у нас нет секции "Разворот". У нас есть секция "Влево", которая вводит в заблуждение обычных водителей, которые хотят совершить один маневр, а светофор им предписывает другой", — поясняет глава проектно-технического комитета "Удобная дорога" при Росстандарте Александр Шумский.

На пешеходных переходах действительно предлагают устанавливать датчики, чтобы при появлении пешехода включалась подсветка и мигал специальный фонарь, зебру хотят из экономии делать пунктирной, а светофоры – квадратными, чтобы лучше видно.

"Круг образовался около ста лет назад. Светофоры были ламповые. Теперь светофоры диодные, их проще делать квадратными. От этого площадь свечения становится больше, соответственно, и видимость лучше издалека", — поясняет Александр Шумский.

Смысл нововведений, по мнению авторов реформы, в том, чтобы дорога была максимально интуитивно понятна. Как вафельная разметка, против которой, кстати, многие высказывались, но которая прижилась. Правила не менялись с середины прошлого века. Техника идет вперед, а стандарты не поспевают. Мы спросили у водителей, как они относятся к реформе. Спектр мнений – самый широкий: от категоричного неприятия до желания меняться.

"Ни в коем случае этого не надо делать, они уже сделали знаки меньше – это очень неудобно", — выражает свое сомнение один из водителей.

"Зачем квадратные знаки, если есть круглые?" – удивляется другой.

"Если поярче было бы, потому что иногда незаметно. Особенно по ночам – моргающий. Иногда непонятно, что моргает?" – поясняет про светофоры третий водитель.

"Любое движение что-то поменять должно привести к лучшему. Занимаются этим неглупые ребята. Я думаю, они делают это правильно, взвешенно", — надеется на здравый смысл четвертый.

Мнения экспертов аналогичны. Кто-то уверен, что новые правили приведут к путанице, и дело вовсе не в светофорах, а в том, чтобы не нарушать правила, которые себя зарекомендовали.

"Дело не в том, какой формы будет светофор, а главное, какой сигнал. Менять круглое на квадратное — не совсем целесообразно. Ведь это не принесет четких изменений. У меня вызывает опасение, что те, кто это делает, решили в это поиграть. Я бы не хотел, чтобы это было так. Главное – безопасность", — подчеркивает председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

Кто-то говорит, что правила нарушаются во многом потому, что устарели.

"Все то, что у нас в России связано с дорожным движением, устарело. Все выглядит весьма логичным. Прежде всего видно, что те, кто составляли эти предложения, проанализировали опыт европейских стран. И теперь предлагают ввести очень многое у нас. Прежде всего из области безопасности. Например, то, как обустроены у нас в России пешеходные переходы — правда, кошмар. Я всегда говорю, что у нас даже в Москве пешеходный переход — лицензия на убийство", — убежден автомобильный эксперт Леонид Голованов.

Так или иначе и защитники, и противники нововведений сходятся в одном: любые изменения нужно тщательно испытывать на практике, а еще советоваться с теми, кто будет по новым правилам жить. И то, и другое авторы реформы обещают: будут и эксперименты, и общественное обсуждение.