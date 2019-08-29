Рада поддержала кандидатуры глав СБУ и МВД, предложенные Зеленским

Верховная рада 9-го созыва поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского об увольнении с должности главы СБУ Василия Грицака. За такое решение проголосовали 333 народных депутата на планерном заседании, которое состоялось в четверг, 29 августа.

Вместо Грицака этот пост займет уроженец Кривого Рога Иван Баканов. Его кандидатуру, предложенную президентом Украины, поддержали 319 депутатов.

Также Верховная рада по представлению Владимира Зеленского проголосовала за назначение министром иностранных дел Украины Вадима Пристайко, сообщает "Интерфакс". Данное решение поддержали 310 народных депутатов.

Ранее сообщалось, что премьер-министром Украины назначен Алексей Гончарук.