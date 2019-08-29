Умер французский актер из фильмов "Игрушка" и "Папаши"

В возрасте 82 лет умер французский актер театра и кино, трехкратный номинант на кинопремию "Сезар" Мишель Омон. Это случилось в ночь со среды на четверг. Об этом сообщило издание Le Figaro.

Омон родился в Париже 15 октября 1936 года. С середины 1970-х годов он стал одним из ведущих актеров французского кино.

Мишель Омон известен своими ролями в таких фильмах как "Игрушка" и "Папаши".