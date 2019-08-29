За слезы и капризы россиянка до смерти избила шестимесячную дочь

22-летняя жительница города Кольчугино (Владимирская область) избила шестимесячную дочь, в результате чего та скончалась.

По данным следствия, женщина проживала с ребенком в арендованной квартире. Малышкой в основном занималась мама. По словам обвиняемой, воспитание ребенка нередко вызывало у нее усталость и раздражение, особенно когда дочка капризничала.

В один день женщина находилась с грудным ребенком одна дома. Девочка начала плакать. В состоянии неприязни мать нанесла младенцу удар в область грудной клетки.

На протяжении следующих нескольких дней ребенок находился в беспокойном состоянии, часто плакал. Женщину не останавливало то, что на теле младенца уже были видны множественные гематомы. За медицинской помощью она не обращалась. Наоборот, мать продолжала избивать ребенка.

Трагический инцидент произошел 29 декабря 2018 года. Женщина не выдержала капризов ребенка и нанесла девочке удар в живот, что стало причиной тяжкого вреда здоровью.

Вечером того же дня мать увидела, что дочка закатывает глаза. Женщина испугалась и бросилась за помощью к соседке, сообщается на сайте Следственного комитета по Владимирской области.

На место прибыли врачи, которым оставалось лишь констатировать смерть шестимесячного младенца, которая наступила в результате телесных повреждений.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала женщину вменяемой. В настоящее время обвиняемая заключена под стражу. В отношении матери возбуждено уголовное дело. Ожидается решение суда.