Убитые и пропавшие ополченцы: Украина нарушила перемирие в Донбассе

Сегодня украинские силовики снова нарушили перемирие. Трое ополченцев погибли и еще пятеро ранены в ходе обстрела села Григоровка. А по окраинам Горловки выпустили в общей сложности более 20 мин, разрушив и повредив жилые дома. Кроме того, ночью боевики националистического батальона "Азов" (организация запрещена в РФ), пытаясь занять "серую зону" на линии разграничения сторон, совершили нападение на позиции ополченцев ДНР.

Группа репортёров и военные попадают под огонь ударного украинского беспилотника.

Сегодня, на сороковой день перемирия в Донбассе, представители Народной милиции ДНР выступили с заявлением, в котором есть информация: об обстрелах украинской артиллерии, о сожжённых домах жителей республики, о раненых, убитых, и даже пропавших без вести защитниках ДНР. По сути, это сообщение можно назвать экстренным.

Жестокому артобстрелу подверглось сегодня Зайцево, это под Горловкой.

"Да нету никакого перемирия. Нету! Я вам говорю, и все вам подтвердят! Как были эти обстрелы, так они и есть", — говорит Юлия, жительница Горловки.

"Диверсионная группа зашла на наши позиции, с прискорбием нужно сказать, что трое наших ребят исчезло, нашли четвёртого, убитого", — рассказал Эдуард Басургин, официальный представитель Управления народной милиции ДНР.

По данным военных ДНР трое бойцов народной милиции, утром попавших в плен, сейчас находятся у националистов полка "Азов" и подвергаются истязаниям.

И сегодня вечером украинская артиллерия нанесла удар по еще одному селу ДНР – трое бойцов погибли, пятеро ранены.