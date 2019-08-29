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29 августа 201920:46 Андрей Григорьев

Новые "слуги народа": кто теперь возглавляет украинское правительство

Новые "слуги народа": кто теперь возглавляет украинское правительство

Президент США Дональд Трамп вдруг засомневался в том, что Киеву стоит выделять военную помощь. 250 миллионов долларов заморожены до тех пор, пока Трамп не уверится, что такие расходы отвечают интересам Америки. Те, от кого во многом зависит его уверенность, в эти часы в Киеве делят портфели и полномочия. На первое заседание собралась Верховная рада нового созыва и она продолжается до сих пор, потому что портфелей и полномочий много. Впрочем ожесточенной полемики не наблюдается: коалиция состоит всего из одной фракции — президентской партии "Слуга народа". Премьер-министра и спикера она уже назначила. Правительство возглавил Алексей Гончарук, который в свои 35 стал самым молодым премьером в истории страны. Спикером избран глава партии Дмитрий Разумков.

Команда Зеленского еще с утра опасливо выглядывала из-за кулис Верховной рады, а теперь занимает все высшие государственные посты в стране.

"Недавно было сто дней с начала моей президентской каденции. Этот период можно назвать тихой прогулкой в сумерках с выключенными фарами на низкой скорости. Это правда. Я уверен, что сейчас, наконец, страна может включить пятую скорость и двигаться по пути изменений", — заявил Владимир Зеленский.

Сначала в кресле спикера был все тот же Парубий, но только пока депутаты принимали присягу. После — время новых лиц государства. 

Премьер-министром стал Алексей Гончарук — 35 лет, юрист, на предыдущих парламентских выборах, в 2014-м, баллотировался от партии, которая едва набрала одну десятую процента. Поочередно он был советником в правительствах Яценюка и Гройсмана. Вот что Гончарук говорил о Зеленском еще пару месяцев назад:

"Мы не понимаем, кто такой Зеленский, поэтому позиционироваться к нему невероятно сложно. Кто такой Порошенко, мы хорошо понимаем, поэтому есть часть вещей, в которых он точно будет нашим союзником — это евроинтеграция и некие понятные вещи. И он (Зеленский) будет в силу того, что у него есть некий бэкграунд исторический, за них топить".

Новые лица правительства, которые предложил Зеленский, работали там и при Порошенко.

Главой МИД Украины стал Вадим Пристайко — сын генерала КГБ, окончил несвойственный для дипломатов политехнический и до ранга замминистра дослужился, настаивая на том, что Минских соглашений Украина придерживаться не обязана:

"Минск — это же неофициальный формат. Украину там представляет второй президент Украины. Он так и в подписях на документах ставит цифру 2".

Минобороны возглавил Андрей Загороднюк — гражданский, выпускник Оксфорда, при предыдущей власти отвечал за реформирование украинской армии и вот как определял свои первоочередные задачи:

"Вот, например, питание — плохо солдаты питаются. С этим надо что-то делать. Мы все бросились и стали каким-то образом решать эту проблему".

Министром здравоохранения вместо скандальной американки Ульяны Супрун, которая довела страну до эпидемии кори, стала активистка закаливания Зоряна Черненко, которая обливалась водой в честь украинской армии.

Министром внутренних дел останется Арсен Аваков, хотя украинские националисты уже не первый день требуют его отставки, пикетируя президентский офис. А в Днепропетровске даже окунают чучело с его лицом в мусорный бак.

В это время вокруг Верховной рады тоже было шумно. На очереди стояла очередь из аккредитованных журналистов. Также там было много активистов.

В перерыве депутаты чем только не занимались: раздавали автографы, делали селфи, многие впервые наслаждались дешевой едой в парламенте и впервые давали интервью. Только значок получили и как будто охладели к людским призывам. Общаться со своими избирателями у забора отважились немногие. Кто-то раздавал контакты в Facebook, а кто-то даже номера телефонов. Но как только появилась информация о том, что заседать депутаты будут долго, может даже и до утра, площадь сразу опустела.

По мнению Зеленского, вся система украинской власти устарела — быстро не поменять. Генпрокурор Луценко сегодня показательно пишет заявление об увольнении.

Генеральным прокурором становится Руслан Рябошапка — бывший заместитель министра юстиции при Порошенко — кандидатура согласована с советником президента США по нацбезопасности Болтоном.

Рада утверждает спикера — лидера президентской партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова, вице-спикеров, руководителей комитетов. По свободе слова — Нестор Шуфрич от оппозиционного блока "За жизнь" — и это у фракции Порошенко вызывает едва ли не шок, как и многие другие мирные инициативы оппозиции.

"Наша партия сегодня вносит проект постановления о мире в Украине, прекращении боевых действий и выполнении Минских соглашений", — заявил депутат Верховной рады Украины, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". 

Но этот вопрос даже не рассматривают, хотя у президентской партии "Слуга народа" в парламенте теперь большинство, а это возможность самостоятельно принимать любые решения. Зато в соцсетях — масса селфи от новеньких депутатов. Многие даже в здании Верховной рады до сегодняшнего дня не были никогда и не знают, что из ложи прессы все видно, и внутрипартийные секреты утекают в сеть. Вот увеличенное фото из смартфона депутата от "Слуги народа" Богуцкой, на котором видно сообщение:

"Мы оставляем Авакова. Другого пути нет. Порошенко готовит переворот. И очень серьезно готовит. Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать".

Зеленский обещал лишить народных избранников иммунитета от уголовного преследования.

"Я жду, когда мы будем снимать с себя депутатскую неприкосновенность. В том числе и для того, чтобы Петр Алексеевич почувствовал все прелести гражданского лица", — заявил депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Александр Дубинский.

Порошенко 29 августа уже чуть не лишили мандата, его выбила из рук девушка-оператор в венке и вышиванке, по всем признакам похожая на его сторонницу.

Порошенко теперь даже не лидер фракции, а рядовой депутат. Ответственность за все происходящее в стране президент Зеленский и его команда тоже теперь будут нести самостоятельно.

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