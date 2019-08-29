Похороны демократии: возмущенные британцы посчитали Джонсона душителем свобод

Тысячи людей уже вышли на улицы всех крупных городов Британии. В Лондоне демонстранты блокировали проход к резиденции премьера на Даунинг-стрит. Именно действия Бориса Джонсона вызвали такое массовое возмущение британцев. Под предлогом планирования новой программы правительства он решил приостановить работу парламента до середины октября. Джонс нашел способ нейтрализовать депутатов, которые могли бы помешать ему провести Brexit без сделки. Это уже назвали "похоронами демократии".

Глава консервативной партии в Шотландии, противница Brexit Рут Дэвидсон заявила 29 августа о своей отставке. Это первая ласточка и, возможно, свидетельство зреющего внутри консервативной партии бунта после того, как премьер Борис Джонсон решил на время прикрыть парламент. Впрочем, боевой настрой демонстрируют сейчас и в лагере Джонсона.

"Главные противники Brexit, кто не хочет, чтобы мы покидали Европейский союз, начали кричать о конституционном кризисе. Но в действительности они кричат "волк", когда волка нет", — заявил лидер палаты общин парламента Великобритании Джейкоб Рис-Могг.

Джейкоб Риз-Могг накануне отличился тем, что лично получил от королевы согласие на приостановку работы парламента. Возвращаясь в Лондон, он держал в руках модный шпионский роман о похождениях аристократа Вустера и его слуги Дживса, спасающих Великобританию от врагов. Защищать и впрямь есть кого: руководитель группы противников Brexit под названием "Лучшее для Британии" решила напомнить королеве, что несколько веков назад монархи за покушение на права парламентариев платили здесь головой.

"Если королеву попросили о помощи, ей стоило бы вспомнить о том, что история не слишком благосклонно относится к королевским особам, которые помогают и содействуют подавлению демократии", — предупредила Елизавету II Наоми Смит.

В британских соцсетях набирает популярность хештэг "устраним монархию". Хотя, выполняя поручение правительства, королева действовала строго по закону. Так что ответственность за это решение несет премьер-министр. И никто другой. Британским газетам остается только состязаться в сочности заголовков: "Борис снял перчатки", "Мелкий деспот" и "Джонсон поставил на все".

Британцы любят называть здание Вестминстера матерью всех парламентов. Так что, перекрывая здесь кислород, правительство в известной степени играет с огнем, учитывая, что по вопросу о Brexit британское общество по-прежнему расколото.

Решение от 28 августа о приостановке работы парламента вывело на улицы Лондона тысячи протестующих.

За неполные сутки свыше полутора миллионов британцев подписали петицию с требованием, чтобы депутаты не прекращали работу. Оппозиция собиралась выдвинуть кабинету министров вотум недоверия. Но для того, чтобы отправить Джонсона в отставку, его противникам в парламенте необходимо большинство голосов.

Но с единством у противников Джонсона беда. Лидер крупнейшей оппозиционной партии лейбористов Джереми Корбин пока не сумел стать фигурой, объединяющей всех недовольных. Сейчас он решил побороться с президентом США Дональдом Трампом, который открыто поддерживает Джонсона во всем.

"Я думаю, что когда президент США говорит, что Борис Джонсон – это то, что нужно, он имеет в виду то, что нужно ему: уступчивый премьер-министр, который передаст британские гражданские службы американским корпорациям по сделке о свободной торговле", — предупредил Джереми Корбин.

Джонсон при этом утверждает, что сам он лично противник жесткого Brexit. Он предлагает избежать его, заключив с Брюсселем новый договор. Желания британского премьера здесь недостаточно, у Джонсона в Евросоюзе нет административных рычагов, которые позволяют ему лишать оппонентов права голоса.