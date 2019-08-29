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29 августа 201921:11 Алексей Головко

Охота за фенспиридом: из российских аптек изымаются смертельно опасные лекарства

Охота за фенспиридом: из российских аптек изымаются смертельно опасные лекарства

Еще один популярный сироп от кашля "Фармаспал" вслед за французским препаратом "Эреспал" оказался вне закона. По решению Минздрава России, с 29 августа его изымают из обращения. Лекарство может оказаться смертельно опасным для пациентов, так как в отдельных случаях вызывает нарушение работы сердца.

Новое распоряжение Минздрава теперь в аптеках обязаны выполнять как приказ. Отныне запрещено продавать препарат от кашля "Фармаспал". В нем содержится вещество фенспирид — опасное для здоровья.

"Учитывая зарубежные данные, включая глобальные, из-за нежелательных реакций было принято такое решение. Все препараты, содержащие это вещество, в России теперь не обращаются", — сухим чиновничьим языком поясняет начальник отдела мониторинга эффективности и безопасности медицинской продукции Росздравнадзора Сергей Глаголев.

Небольшая прогулка по московским аптекам показывает, что найти запрещенное лекарство уже сложно, но сердобольные провизоры и тут готовы помочь. Кто-то предлагает заказать в интернете. Кто-то предлагает аналоги. Но почему-то все с содержанием все того же фенспирида.

- А как так, если по составу то же самое?

- Без понятия. Этот препарат не изымался. Не было по нему письма, — отвечает на вопрос директор одной из аптек.

Лекарство "Эпистат" в виде таблеток. Но содержит все тот же опасный компонент фенспирид. Есть, конечно, и огромная инструкция с перечислением противопоказаний и побочных действий. Одно из них (внимание!) умеренная тахикардия. Попросту говоря, сердце человека начинает биться слишком часто.

Но эксперты Росздравнадзора в это "умеренная" не поверили. Вещество было изучено. Доказано — фенспирид ведет к нарушению сердечного ритма. А в крайнем случае может стать причиной остановки сердца.

Охоту за фенспиридом в различных лекарствах Минздрав ведет уже почти год. Еще в феврале 2019 года было запрещено французское средство от кашля "Эреспал". Но в фармакологии скрыться от преследования не сложно: "Эпистат", "Эриспирус", "Сирепс". Названия на коробочках менялись, а главное действующее вещество оставалось прежним. Теперь закрыта еще одна лазейка, тем более что аналогов на рынке — множество. А фенспирид — лишь одна из формул борьбы с болезнью.

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