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29 августа 201921:10 Евгений Давыдов

В частной клинике Королева после неудачных операций пациенты стали инвалидами

В частной клинике Королева после неудачных операций пациенты стали инвалидами

Заплатить пациенту за молчание решил врач частной клиники в Королеве после неудачно проведенной глазной операции. Потерю пенсионером зрения медик оценил в десять тысяч рублей. Пациент деньги не взял — решил судиться. Тем более, что репутация у платного медицинского учреждения сомнительная. 

Пострадавший Виктор Шрамко рассказал, что сейчас не может читать, а только слушает аудиокниги. Его острота зрения составляет 0,2, то есть 20 процентов от нормы. Рядовая операция по удалению катаракты привела к потере зрения. Имплантация искусственного хрусталика обычно занимает минут пятнадцать, но над Виктором Васильевичем хирурги колдовали несколько часов. По его словам, они начали переговариваться, между собой говорили: "Давайте вот это попробуем". После таких фраз пострадавший понял — что-то идет не так.

Потом пенсионеру выдали направление в другую клинику, сказав, что необходимого оборудования нет. Виктор Васильевич рассказал, что позже в личной беседе хирург предлагал ему замять это дело:

"Берет листочек и пишет сумму — десять тысяч. Я засмеялся, сказал, что на такси из-за него намного больше трачу".

Частная подмосковная клиника "МедикаМенте" — здесь пенсионеру делали операцию. Офтальмолога Мнацакана Хачатряна на рабочем месте нет. В отпуске и он, и все руководство.

Дозваниваемся по телефону. Хирург уверяет, что операции вообще не было, а был лишь обычный прием. По словам врача, пенсионеру показалось операционное вмешательство, потому что были проведены диагностические манипуляции.

Впрочем то, что это была не диагностика, а операция по замене хрусталика — прописано в договоре. Теперь Виктор Васильевич собирается в суд, как и другие недовольные этой клиникой пациенты.

Марина просит скрыть лицо, не хочет волновать родных — после неудачной операции в "МедикаМенте" она получила инвалидность:

"Это была операция по увеличению роста и устранению деформации. Для того, чтобы такие операции проводить, нужно, чтобы была лицензия на оказание высокотехнологичной помощи, которой в этой клинике, согласно их лицензии, не было".

Два года Марина проходила в аппарате Илизарова, ноги Марине спасали другие врачи. Виктору Васильевичу тоже пришлось делать повторную операцию. Роспотребнадзор сейчас проводит проверку клиники.

"По итогам проверки в территориальном органе обсуждается вопрос о направлении материалов проверки в ГУ МВД России по Московской области для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела", — прокомментировала ситуацию помощник руководителя территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Елена Баландина.

Из-за плохого зрения пенсионер почти не выходит из дома, хотя еще недавно участвовал в турнирах по преферансу и хоккею с мячом. Пришлось отказаться и от автомобиля. Лучше видеть он уже не сможет.

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