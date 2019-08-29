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29 августа 201921:25 Александр Карпов

40 тонн дерева и металла: из чего состоит и как звучит гигантский орган в "Зарядье"

40 тонн дерева и металла: из чего состоит и как звучит гигантский орган в "Зарядье"

Шесть тысяч труб и 85 регистров — во всех смыслах громкая премьера в концертном зале "Зарядье". Там завершилась установка крупнейшего в Европе органа. Его доставили из Франции, а затем больше месяца собирали в Москве. Теперь с ним работают настройщики. Когда "короля инструментов" представят широкой публике?

Орган изготавливали и собирали два с половиной года. Для него использовали сорок тонн дерева и металла. Только чтобы привезти из Франции в Россию все части исполинского органа, понадобилось семь большегрузных фур.

В среду, 28 августа, была закончена инсталляция, то есть строительство органа в концертном зале "Зарядье". Сейчас идет интонировка, то есть подгонка всех 5730 труб друг к другу, из которых состоит орган. Первый концерт, он же "инаугурация короля" инструментов, состоится в феврале 2020 года.

"Почему была выбрана именно эта фирма из Страсбурга для инсталляции органа в зал? В концертном зале Мариинского театра тоже стоит орган компании Mühleisen, и мы все сравнивали. А зал тот похож достаточно на наш и по звучанию, и по акустическим данным", — рассказала генеральный директор Московского концертного зала "Зарядье" Ольга Жукова.

Только нашему телеканалу разрешили подняться в нишу органа. Мы в буквальном смысле оказались внутри огромного инструмента, который настраивает лично мастер и гендиректор Патрик Арман. Он рассказал о деталях органа. Например, одна труба имитирует виолу да гамба, которая является весьма специфическим инструментом. 

Мсье Патрик рассказал, что все детали органа сделаны из сплава олова со свинцом и драгоценных пород дерева, как и четыреста лет назад, то есть без использования пластика. На вопрос о том, в каком стиле построен орган, Арман рассказал, что это будет французский по устройству звучанию орган в классическом стиле, чтобы можно было играть любую музыку, хоть барокко, хоть современные произведения. Главная изюминка инструмента — огромный динамический диапазон, который будет прекрасно сочетаться с симфоническим оркестром.

85 регистров, рядов труб разных тембров делают новый московский орган одним из крупнейших не только в России, но и в Европе. Мобильная консоль, то есть сценическая клавиатура большого органа в "Зарядье" имеет довольно непривычную футуристическую форму. Так, все 85 регистров переключаются не привычными деревянными тумблерами, а электрическими кнопками, но дело в том, что производители органа учитывали архитектуру концертного зала и старались ей соответствовать.

Неизвестно пока только то, какое название дадут королю музыкальных инструментов. Вопрос непростой. ведь он будет самым большим органом в Москве. Возможно, ему бы подошло имя Голиаф.

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