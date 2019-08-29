"Зенит" и "Локомотив" узнали соперников в Лиге чемпионов

В Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Своих соперников узнали "Зенит" (Санкт-Петербург) и "Локомотив".(Москва)

"Зенит" выступит в группе G, где ему предстоит сыграть с португальской "Бенфикой", французским "Лионом" и немецким "РБ Лейпцигом".. "Локомотив" угодил в группу D в компанию к итальянскому "Ювентусу", испанскому "Атлетико" и немецкому "Байеру".

Полностью состав групп выглядит следующим образом: Группа A: "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Реал" (Испания), "Брюгге" (Бельгия), "Галатасарай" (Турция). Группа B: "Бавария" (Германия), "Тоттенхэм" (Англия), "Олимпиакос" (Греция), "Црвена Звезда" (Сербия). Группа C: "Манчестер Сити" (Англия), "Шахтер" (Украина), "Динамо" (Загреб, Хорватия), "Аталанта" (Италия). Группа D: "Ювентус" (Италия), "Атлетико" (Испания), "Байер" (Германия), "Локомотив" (Россия). Группа E: "Ливерпуль" (Англия), "Наполи" (Италия), "Ред Булл" (Австрия). Группа F: "Барселона" (Испания), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Интер" (Италия), "Генк" (Бельгия). Группа G: "Зенит" (Россия), "Бенфика" (Португалия), "Лион" (Франция), "РБ Лейпциг" (Германия), Группа H: "Челси" (Англия), "Аякс" (Голландия), "Валенсия" (Испания), "Лилль" (Франция).