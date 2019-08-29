В лесу под Санкт-Петербургом нашли пропавшую девочку

Потерявшийся в лесу Тосненского района ребенок найден. Шестилетнюю девочку обнаружили у деревни Трубников Бор. На месте поиска работали кинологи с собаками, спасатели, полицейские и добровольцы.

Всего в поисках пропавшей девочки принимали участие более сотни человек, отмечает ТАСС. В управлении МВД по Ленинградской области особо подчеркнули, что здоровью девочки ничего не угрожает. О пропаже ребенка несколько дней назад сообщил ее дедушка.

В конце августа несколько дней в лесу искали пропавшую в Нижегородской области девочку. Ребенка нашли, когда девочка уже не могла стоять на ногах – она ничего не ела и не пила, лежала в зарослях кустарника. При поиске девочки волонтеры даже наткнулись на медведя. Но спасатели нашли девочку раньше дикого животного.

В лесу под Омском после двух суток поисков был найден трехлетний пропавший малыш. Для поиска мальчика также была организована масштабная поисковая операция.