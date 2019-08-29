УЕФА назвал лауреатов прошлого сезона

Во время процедуры жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА назвал имена футболистов, наиболее отличившихся в главном клубном турнире прошлого сезона. Лучшим нападающим был признан форвард "Барселоны" Лионель Месси.

При голосовании Месси опередил сенегальца Садьо Мане ("Ливерпуль") и португальца Криштиану Роналду ("Ювентус"). Кроме того, гол аргентинца в ворота "Ливерпуля" был признан лучшим в Лиге чемпионов 18/19.

Алиссон Беккер из "Ливерпуля" признан лучшим вратарем. Бразилец опередил немца Марка-Андре тер Стегена ("Барселона") и француза Уго Льориса ("Тоттенхэм"). Приз лучшему защитнику достался также футболисту "Ливерпуля" голландцу Вирджилу ван Дейку. Он обошел при голосовании одноклубника англичанина Трента Александра-Арнольда и соотечественника Маттейса де Лигта (выступавшего в прошлом сезоне за "Аякс"). Лучшим полузащитником был признан голландец Фрэнки Де Йонг, перешедший летом из "Аякса" в "Барселону". Его конкурентами были