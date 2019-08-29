"Спартак" проигрывает "Браге" после первого тайма 0:2

В Москве проходит ответный матч четвертого раунда Лиги Европы между "Спартаком" и португальской "Брагой". Впереди гости 2:0. Оба мяча в конце тайма забил Рикарду Орта.

Начало встречи осталось за гостями. Но постепенно спартаковцы выровняли игру за счет активных действий крайних полузащитников Резиуана Мирзова и Зелимхана Бакаева. "Браге" удалось провести острую атаку, но хозяев спас вратарь Александр Максименко. После этого эпизода москвичи усилили натиск. Роман Зобнин и Андре Шюррле вывели на ударную позицию Эсекьеля Понсе, но аргентинец пробил в защитника. "Спартак" подал угловой, однако Самюэль Жиго не попал в ворота с близкого расстояния.

И на фоне давления "Спартака" гостям удалось провести быструю контратаку. Рикарду Орта без помех пробил из-за пределов штрафной площадке, и мяч влетел в угол спартаковских ворот – 0:1. Положение "Спартака" осложнилось. Для выхода в групповой этап москвичам надо забивать три мяча. А перед самым перерывом ошибся в центральной зоне Роман Зобнин. Гости перехватили мяч, отдали Рикарду Орте, и тот забил второй мяч. Теперь "Спартаку" нужно забивать четыре гола.