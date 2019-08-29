На пусковой площадке в Иране взорвалась ракета

На стартовой площадке иранского космического центра взорвалась ракета.

Об этом сообщает агентство Associated Press и приводит соответствующие снимки, сделанные со спутников. На них виден черный дым, поднимающийся над стартовой площадкой, а также тлеющие останки ракеты. Речь идет об иранском космодроме, располагающемся в провинции Семнан.

Отмечается, что в ближайшие дни Иран должен был провести запуск спутника Nahid 1. Пока неизвестно, имеет ли к этому отношение взорвавшаяся ракета.