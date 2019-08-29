"Порошенко готовит путч": украинский депутат объяснила решение оставить Авакова

Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая оказалась в центре внимания. Журналисты засняли, как она в здании парламента с кем-то переписывается в смартфоне и в сообщении оповещает о том, что Петр Порошенко готовит переворот.

Соответствующие снимки опубликовало издание "Страна.ua". Отчетливо видно сообщение, в котором Богуцкая пишет: "Хочу только тебе написать — мы оставляем Авакова". По словам депутата Верховной рады, другого пути нет, а Порошенко готовит переворот и делает это "серьезно". По словам Богуцкой, экс-президент Украины ждет отставки Авакова, чтобы сразу начать.

Депутат также отметила, что они, скорее всего, снимут неприкосновенность, но оставят министра МВД. Богуцкая отметила, что она очень расстроена. По ее словам, Аваков останется до декабря, поскольку именно на декабрь "Петя готовит путч".

Также Лиза Богуцкая добавила, что собирается написать пост в Facebook и готовится к атакам пользователей на всю фракцию "Слуга народа".

Бывший советник Порошенко Юрий Бирюков на своей странице в социальной сети прокомментировал данную ситуацию. Он с сарказмом отметил, что, по мнению Богуцкой, в декабре будет путч, а в январе ни путча, ни Авакова уже не будет. Бирюков высказался о "слабеньких мыслительных процессах" депутата. "А не проще было путч сделать в начале этого года?", — отметил на своей странице в Facebook Бирюков.

Ранее сообщалось о ряде новых назначений в правительстве Украины. Премьер-министром стал Алексей Гончарук, Минобороны возглавил Андрей Загороднюк, и министром внутренних дел остался Аваков.