Первая ракетка мира Осака вышла в третий круг US Open

В Нью-Йорке продолжается Открытый чемпионат США по теннису – четвертого из турниров серии Большого шлема. Первая ракетка мира Наоми Осака смогла выйти в третий круг соревнований.

Японская теннисистка в двух сетах обыграла польку Магду Линетт со счетом 6:2, 6:4. Соперницы провели на корте 1 час 11 минут. Следующий соперник Осаки определится в матче между американкой Коко Гауфф и венгеркой Тимей Бабош.

Россиянка Маргарита Гаспарян завершила выступления на US Open во втором раунде. Маргарита в двух партиях за 54 минуты проиграла британке Иохане Конте.