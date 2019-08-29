Погиб в свой день рождения: найдены останки советского летчика

Детали сбитого в 1942 году советского самолета ЛаГГ-3 и останки летчика были найдены под Североморском при участии членов местного поискового отряда "Ваенга".

Как рассказал ТАСС командир отряда Эдуард Миронов, погибшего летчика звали Сергей Филиппов. Он был заместителем командира первой эскадрильи 255-го истребительного авиаполка. Погиб 29 октября 1942 года – в неравном бою с несколькими немецкими Messerschmitt Bf.109. В этот день Филиппову исполнилось 29 лет.

Миронов подчеркнул, что детали истребителя, разбросанные при падении в радиусе 50 метров, почти 80 лет лежали в лесу, не привлекая внимания грибников и рыбаков. Интересно, что именно вторые обратили внимание на куски ржавого железа и позвонили Миронову.

Руководитель поискового отряда отметил, что вместе с внуком погибшего уже принято решение захоронить останки летчика в Североморске.