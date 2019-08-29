"Спартак" проиграл "Браге" и выбыл из Лиги Европы

Московский "Спартак" не смог пробиться в групповой этап Лиги Европы, уступив дома португальской "Браге" 1:2. Первый матч также завершился победой португальского клуба 1:0.

Первый тайм складывался неплохо для москвичей. В середине первого тайма спартаковцы овладели преимуществом и создали два опасных момента. Но Эсекьель Понсе пробил в защитника, а Самюэль Жиго не попал в ворота после розыгрыша углового.

Но всю игру "Спартака" сломала потеря в центре поля и последовавший за ней гол Рикарду Орты. Португальский нападающий дальним, обводящим ударом отправил мяч в ворота Александра Максименко. Хозяева сделали попытку отыграться еще до перерыва, но снова пропустили. Опять отличился Рикарду Орта.

Впереди оставался целый тайм, в течении которого "Спартаку" надо было забивать четыре мяча. Но это оказалось неподъёмной задачей. Моменты для взятия ворот были – у Андре Шюррле, Джано Ананидзе, Самюэля Жиго, но счет оставался без изменений. И все же гол состоялся. Начал комбинацию Наиль Умяров, продолжи младший из братьев Бакаевых Солтмурад, а завершил точным ударом старший – Зелимхан.

"Спартак" проиграл 1:2 и завершил свою европейскую кампанию. Москвичи могут сосредоточиться на чемпионате страны. В воскресенье красно-белым предстоит встреча с "Зенитом".