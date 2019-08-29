Скончался кардинал Сильвестрини, служивший Святому престолу при семи понтификах

Видный деятель Римской курии, экс-руководитель дипломатической службы Святого престола кардинал Акилле Сильвестрини скончался в Ватикане на 96-м году жизни, передает РИА Новости.

Свои соболезнования по этому поводу выразил папа Римский Франциск, который направил близким телеграмму, в которой отметил тот факт, что Сильвестрини служил Святому престолу при семи понтификах.

Глава Римско-католической церкви отметил, что кардинал был человеком, внимательным к нуждам других, пастырем, гибким и искусным дипломатом.

Акилле Сильвестрини, который родился 25 октября 1923 года в городке Бризигелла на севере Италии, долгое время считался одним из вероятных претендентов на пост папы Римского.