Обнаруженная в жилом доме Москвы граната оказалась муляжом

Граната, обнаруженная в водосточной трубе на юге Москвы, оказалась муляжом.

Ранее сообщалось, что в доме №3 в Сумском проезде нашли предмет, который похож на боеприпас. Жильцов многоэтажки эвакуировали. Место опасной находки оцепила полиция, также приехала скорая помощь.

В пресс-службе префектуры Южного округа рассказали, что предмет, похожий на гранату, таковым не является — это муляж. Пострадавших нет, сообщает РИА Новости. Невзирая на это, прибытие взрывотехников все равно ожидается.