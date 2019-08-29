Глава фракции "Слуга народа" мечтает голосовать удаленно

Глава крупнейшей фракции Верховной рады Украины "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что мечтает о том, чтобы через год депутаты голосовали удаленно и вообще не ходили в парламент, находиться в котором, по его словам, смысла нет.

Как передает РИА Новости, об этом Арахамия проинформировал мировую общественность в кулуарах украинского парламента, подчеркнув, что, по его мнению, на содержание здания Рады уходит слишком много денег налогоплательщиков.

Глава фракции считает это нерациональным, поскольку парламентарии заранее знают, за какие законопроекты будут голосовать. Кроме того, Арахамия подчеркнул, что удаленное голосование хорошо тем, что позволяет это делать тем депутатам, которые находятся в отпуске или на больничном.

Он заявил журналистам, что его первый запрос будет касаться стоимости бумаги, которая тратится на заседаниях Верховной рады.