Даниил Медведев продолжает борьбу на US Open

В Нью-Йорке продолжается Открытый чемпионат США по теннису – четвертый в серии Большого шлема. Россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг соревнований.

В матче второго раунда пятая ракетка мира победил боливийца Уго Дельяна 6:3, 7:5, 5:7, 6:3. Поединок продолжался 2 часа 45 минут. Соперник Даниила определится в матче Фелисиано Лопес (Испания) — Йошихито Нишиока (Япония).

Продолжает борьбу Александр Зверев из Германии. В матче второго круга Александр в пяти сетах победил американца Фрэнсиса Тиафо — 6:3, 3:6, 6:2, 2:6, 6:3. Соперники провели на корте 3 часа и 12 минут.