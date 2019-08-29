Южная Осетия озабочена грузинским блокпостом на своей территории

Полиция Грузии 28 августа начала сооружать блокпост в районе пограничного села Цнелис на территории Южной Осетии. Цхинвал потребовал от Тбилиси до утра 30 августа прекратить строить данный блокпост и убрать полицейских. Если этого не произойдет, Южная Осетия будет использовать "законные способы" защиты населения.

Грузинская сторона отказывается убрать блокпост, передает РИА Новости. Переговоры по данной проблеме, которые прошли на встрече в рамках Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты, зашли в тупик, стороны взаимно обвинили друг друга в их срыве. В качестве ответной меры на сооружение блокпоста Южная Осетия провела рейд бронетехники.

Кетеван Цихелашвили – государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия – призвал не допускать эскалации ситуации, так как это создает дополнительные риски для безопасности.

По сообщению представителя аппарата госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Звиада Звиададзе, Грузия построила блокпост на своей, а не на югоосетинской территории.