Олег Кононов: у меня нет претензий к игрокам "Спартака"

"Спартак" завершил борьбу в Лиге Европы, проиграв португальской "Браге" и в домашнем матче со счетом 1:2. При этом главный тренер красно-белых Олег Кононов не стал винить игроков в поражении.

По мнению Кононова, причина поражения кроется в сложном графике. Команда просто устала физически. "Тяжелый график продолжается, он влияет на физическое состояние игроков. Физиологию не обманешь, от этого брак в передачах и потеря концентрации", — приводит слова тренера ТАСС.

"Мы играли не хуже, нам не повезло в реализации моментов. Их мы создали больше, чем "Брага". Все ошибки, которые совершает каждый игрок, будут высказаны, они будут серьезно проанализированы вместе с игроком. Но перекладывать вину на одного футболиста нельзя. Если мы сегодня проиграли, то проиграли все. Начиная с меня. Это — командный вид спорта" – добавил Кононов.