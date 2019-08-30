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30 августа 201900:50

Учения в ЦВО: военные отработали возведение мостов и понтонной переправы

Учения в ЦВО: военные отработали возведение мостов и понтонной переправы

В Центральном военном округе проходят масштабные учениях. 29 августа перед военными стояла задача наводить мосты, причем одновременно в разных регионах. Так, два моста возвели через Енисей вблизи Абакана. Водолазам пришлось проводить сварочные работы на трехметровой глубине, при сильном течении реки, передает телеканал "Россия 24".

Под Тюменью через реку Ишим тоже навели мост, который по легенде учений был разрушен условным противником. А через Волгу в районе Сызрани военные проложили уникальную трехкилометровую понтонную переправу. К движению поездов и автомобилей ее подготовили менее чем за полтора часа, установив таким образом рекорд.

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