Сотни жителей Йемена пострадали в результате атак ВВС ОАЭ

В Йемене сотни людей пострадали в результате авианалетов Объединенных Арабских Эмиратов. Произошло это в районе временной столицы страны — города Аден, сообщает телеканал "Аль-Джазира".

Как уточняется, ВВС нанесли 10 ударов по позициям армии. Сколько человек погибли, доподлинно неизвестно, передает телеканал "Россия 24". В министерстве иностранных дел ОАЭ информацию подтвердили. Там заявили, что удары были нацелены на террористов.

Обстановка на юге Йемена обострилась 7 августа, когда лояльные Переходному совету войска захватили правительственные учреждения.