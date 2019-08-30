Штрахе признан невиновным в деле с "русской": а был ли повод для кризиса в Австрии?

Прокуратура Австрии сняла обвинения в злоупотреблении властью с бывшего вице-канцлера Кристиана Штрахе и его соратника. Чиновники попали под подозрение этой весной после публикации видео 2017 года, на котором они рассуждали с некой русскоговорящей женщиной о предоставлении ей доступа к строительным контрактам в обмен на финансовую поддержку, напоминает телеканал "Россия 24".

Эта история вызвала внутриполитический кризис: из-за скандала австрийское правительство во главе с канцлером Себастьяном Курцем было отправлено в отставку, на сентябрь назначили досрочные парламентские выборы.

И вот теперь представитель прокуратуры заявил о результатах проверки: злоупотребления служебным положением не было, поскольку Штрахе на момент видеозаписи не был госслужащим. В то же время прокуратура продолжает расследование по подозрению в злоупотреблении доверием.