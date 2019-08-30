Вслед за бананами Россия может лишиться авокадо

Россияне ощутили дефицит авокадо. С затруднениями в поставках столкнулись несколько торговых сетей. О нехватке продукта сообщают и рестораторы. Вместе с этим страдает качество фрукта, а цены на него сильно поднялись. Стоит ли опасаться того, что авокадо исчезнет с прилавков совсем?

Обязательный продукт в холодильнике любого сторонника здорового образа жизни. Модным авокадо стало в последние несколько лет. Найти его можно на прилавке практически каждого сетевого супермаркета. Любят этот фрукт так, что даже делают в его форме причудливые плюшевые игрушки, футболки с тематическим принтом и постельное белье с соответствующим рисунком. Популярность авокадо обусловлена, как несложно догадаться, его пользой.

В России "авокадовый бум" пришелся как раз на этот год. С августа 2018 года продажи фрукта-панацеи выросли в 3,5 раза. Используют его активно и в косметической промышленности. А рестораторы стали открывать тематические кафе, где блюда готовятся исключительно из этого продукта.

"По поводу поставок – авокадо сложно найти. А самое главное — надо знать, как его хранить. Авокадо надо класть в холодильник", — рассказывает владелица кафе "42" Анна Береснева.

Авокадо растут в США, Бразилии, Африке, Израиле, Чили и Перу. Но самый крупный экспортер – Мексика. Выращивание этого плода считается для фермеров крайне прибыльным делом. Одно дерево дает от 150 до 200 килограммов. Вот только для того, чтобы высаживать авокадо, производители прореживают сосновые леса, нанося ущерб флоре и фауне. Помимо этой очевидно тревожной тенденции есть еще одна проблема – это очень прихотливое растение. Оно требует обильного полива. Для килограмма авокадо требуется около 2 000 литров воды. Это приводит к тому, что сельские жители в пользу плодородных деревьев жертвуют чистой водой — очень ценного ресурса в засушливых районах. В московские торговые сети авокадо поступает круглогодично. Это и обусловило наметившуюся проблему. Когда в одной стране проходит сезон, в другой он только начинается. Зимой крупнейший поставщик фрукта — Израиль, в течение года — Африка, в частности, Кения. В этом году на урожай повлияли погодные условия.

Фрукт сильно подорожал и для рестораторов. Если некоторое время назад килограмм самого популярного сорта "Хаас" стоил 450 рублей, то сейчас его цена — больше 700 рублей. Тем не менее, успокаивают в торговых сетях, тревожиться, что фрукт вовсе исчезнет с прилавков, покупателям пока что не стоит.