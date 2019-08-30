В Красноярске арестовали заведующую ЗАГСом за торговлю "мертвыми душами"

В Красноярске раскрыли мошенническую схему, в которой принимала участие заведующая ЗАГСом.

По данным следствия, она за взятки выдавала свидетельства о рождении детей. Никаких детей на самом деле не было. А с помощью липовых документов их обладатели незаконно получали социальные выплаты и пособия, передает телеканал "Россия 24".

Как сообщается, заведующую ЗАГСом арестовали.