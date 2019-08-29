Lamborghini протаранила BMW в центре Москвы

Два человека пострадали в столкновение Lamborghini и BMW в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД. Очевидец снял на видео последствия "аварии на миллион".

ДТП произошло около 23 часов 29 августа на Большой Грузинской улице. Белый спорткар на высокой скорости вылетел на встречную полосу и протаранил стоящую на парковке легковушку. От удара Lamborghini с разбитым передом развернуло на дороге, а BMW отбросило на тротуар, где она врезалась в угол дома.

По предварительным данным, травмы получили водитель и пассажир суперкара. К моменту прибытия полицейских с машины уже сняли номера.