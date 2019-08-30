Народ Бразилии поддержал жену Макрона, оскорбленную Жаиром Болсонару

Брижит Макрон поблагодарила бразильцев, которые поддержали ее после оскорбительного комментария их же президента Жаира Болсонару. Кстати, сделала она это на родном языке — португальском. Во время поездки на север Франции она передала слова благодарности через журналистов.

Ранее Болсонару саркастично прокомментировал коллаж, на котором в невыгодном свете изобразили супругу Макрона, напоминает телеканал "Россия 24". Через неделю после этого лидер Бразилии свой текст удалил.